أثار مشروع قانون يجرى مناقشته في أيسلندا حاليا، بشأن حظر ختان الذكور استياء المسلمين.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، في موقعها، أن مسلمين انتقدوا بشدة القانون الذي في حال أقرّه البرلمان، ستصبح أيسلندا أول بلد أوروبي، يعتمد هذا القانون المثير للجدل.

وقال إمام المركز الثقافي الإسلامي في أيسلندا، أحمد صديق إن مشروع القانون يتعارض مع الحرية الدينية.

وتابع "الختان يمارس منذ قرون طويلة، وهو متجذر بعمق في التقاليد الثقافية والدينية"، وفق المصدر ذاته.

ويقترح مشروع القانون، بحسب شبكة "يورونيوز"، فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات بحق أي شخص يقوم بعملية الختان لطفله، باستثناء الحالات التي تمليها أسباب طبية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن "ختان الأولاد الصغار ينتهك حقوقهم ويتنافى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لما فيه من تشويه للأعضاء التناسلية", على حد زعم المشروع.