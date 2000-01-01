عين مجلس الوزراء الصومالي، رئيساً لكل من جهاز المخابرات والشرطة، بعد قرابة 4 أشهر من شغور المنصبين، إثر تفجيرين في العاصمة مقديشو.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، وتلاه وزير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء، عبد الله حامد، عقب جلسة استثنائية للمجلس في العاصمة.

وأضاف أن مجلس الوزراء عين حسين عمر حسين، النائب السابق لوزارة الصحة، رئيسا لجهاز المخابرات، وأسند إلى أحمد محمد، النائب السابق للشرطة، منصب رئاسة السرطة، فيما عين بشير محمد جامع رئيسا لدائرة مصلحة السجون.

وكانت الحكومة الصومالية أقالت، في أواخر أكتوبر الماضي، رئيس جهاز المخابرات، عبد الله محمد علي، ورئيس الشرطة، عبد الحكيم طاهر ساعد، على خليفة تفجيرين قويين ضربا مقديشو.