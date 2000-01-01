أفادت مصادر عسكرية يمنية، الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدما فيها.

وكانت القوات الشرعية حققت تقدما في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دارجات نارية، عوضا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.

وخلال الأيام الماضية سيطرت القوات الشرعية على جبل محجوبة، الذي كان مصدر تعزيز رئيسي للميليشيات لعدد من جبهات القتال، في مناطق بمحافظتي الجوف وصعدة.

وتقدمت القوات اليمنية أيضا صوب مديرية كتاف، التي تقع شمالي محافظة صعدة.