حصد عدوان النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق المزيد من الضحايا المدنيين؛ حيث تسبب القصف الجوي والمدفعي الذي تشنه قوات النظام منذ صباح اليوم الثلاثاء في مقتل 79 مدنيًا، فيما ارتفع عدد ضحايا يوم أمس الاثنين جراء هجمات النظام على المنطقة ذاتها إلى 88 مدنيا، ليبلغ المجموع الكلي للقتلى المدنيين، منذ صباح أمس، إلى 167 مدنياً.

فقد قتل 34 مدنيا اليوم في بلدة المرج و27 في بلدة بيت سوى و7 في مدينة عربين و7 في مسرابا ومدنيان في بلدة الاشعري ومدني في كل من بلدة زملكا ومدينة سقبا، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف لم يهدأ أبدا خلال اليومين الماضيين، وأن النظام استخدم القصف بالبراميل المتفجرة إلى جانب القصف الجوي والمدفعي، وسط عجز من المشافي عن استيعاب الجرحى الذي يفدون عليها بأعداد كبيرة، بعضهم عائلات بأكملها.

وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 729 مدنيا في الغوطة الشرقية، خلال 3 أشهر من القصف من طرف النظام وحلفائه، حسب بيان لها، الجمعة الماضية.

وفي مسعى لإحكام الحصار على المنطقة التي ييعيش بها نحو 400 ألف مدني، كثفت قوات النظام بدعم روسي، عملياتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إنّ القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.