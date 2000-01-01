أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الثلاثاء، استعداده لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" فورًا، بما يشمل تبادلًا طفيفًا للأراضي، دون التنازل عن القدس الشرقية أو أيٍّ من قرارات الشرعية الدولية.

وفي كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن، عقدت لمناقشة القضية الفلسطينية، طالب عباس بآلية سلام دولية متعددة الأطراف، وتطبيق مبادرة السلام العربية، وتجميد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني.

كما دعا لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، تشارك فيه كل "الأطراف الفاعلة"؛ على أساس تحقيق حل الدولتين وفق حدود عام 1967.

وشدّد على ضرورة التوقف عن اتخاذ خطوات أحادية خلال فترة المفاوضات، وأن مخرجاتها ستعرض لاستفتاء شعبي؛ "إعمالًا للديمقراطية وتحقيقًا للشرعية".

وقال عباس إن "جميع الدول العربية والإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية".

وذكّر المجتمع الدولي بوجود 6 ملايين لاجئ خلفتهم النكبة (عام 1948)، متسائلاً عن مصيرهم في ظل قرار واشنطن تقليص مخصصات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وطالب عباس بتوفير حماية دولية لشعبه، وقال: "أصبحنا سلطة دون سلطة، والاحتلال أصبح دون كلفة"، مشددًا أن على "إسرائيل" تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبدى عباس استغرابه من استمرار وجود منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، بذريعة قرار للكونغرس، صدر عام 1987، وفرض قيود مؤخرًا على عمل بعثة المنظمة لدى واشنطن.

وفور إنهائه كلمته، غادر عباس قاعة مجلس الأمن، دون الاستماع لكلمة مندوب الكيان الصهيوني، داني دانون، وبقية المتحدثين.

وفي نوفمبر الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية أنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات "مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".