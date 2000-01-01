قتل 3 جنود تابعين لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت بوابة أمنية في بلدة "ودان" التابعة لمدينة الجفرة وسط البلاد.

وقال عضو المجلس البلدي بالجفرة، فؤاد المهدي رشيد، إن 3 جنود تابعين لقوات حفتر لقوا حتفهم وأصيب آخر، إثر استهداف بوابة "تي تي" الأمنية، على بعد 30 كم بطريق ودان - أبوقرين.

وأضاف رشيد أن التفجير جرى - وفق المعلومات الأولية - بواسطة سيارة مفخخة.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، قتل 12 عسكرياً تابعين لقوات حفتر، في هجوم استهدف "بوابة الفقهاء" غرب بلدة هون في بلدية الجفرة وسط ليبيا.