شنت طائرات التحالف العربي في اليمن سلسلة غارات خلال الساعات الماضية، على مخازن أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء ومواقع وتجمعات في جبهات شمال غرب محافظة تعز مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عتاد عسكري.

وأكدت مصادر أمنية في صنعاء أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة في جبل النهدين، ومعسكراً تدريبياً في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وأفشل القصف، محاولة للميليشيات نقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين وسقوط قتلى وجرحى.

كما أشارت المصادر إلى أن طائرات التحالف العربي استهدفت خلال ساعات الليل بعدة غارات مواقع وتحركات للمليشيات في مناطق موزعة والبرح ومفرق الوازعية والعرف على خط حيس شمير شمال غرب تعز.