اعْتَرَفَ مسؤول إيراني بأن “جماعة تَابِعَة لبلاده هي من أعدمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين”.

وقال عضو "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" فِي إيران رحيم بور أزغدي، فِي مقابلة مع تلفزيون أفق الإيراني، إن “إيران هي من قتلت رئيس النِّظَام السابق صدام حسين، بعد سعي الولايات المتحدة الأمريكية إِلَى الاحتفاظ به”.

وأضاف المسؤول الإيراني: “نتدخل فِي المِنْطَقَة؛ لنسقط الأنظمة الحاكمة فِي تلك البلدان، فتصبح تحت سَيْطَرَتنا، وإعلان الإمبراطورية الفارسية فِي المِنْطَقَة”.

وَتَابَعَ: “لو يعتبر ذلك توسعاً وتفكيراً فِي إِقَامَة إمبراطورية واسعة فلا نقاش على الاسم؛ لأننا نريد أن نقيم إمبراطورية”.