أصدرت محكمة كُوِيتِيّة حكما بسجن 6 مواطنين سنة مع الشغل، بِتُهْمَة التنصت على مكالمات رئيس البرلمان مرزوق الغانم.

وشملت قائمة الاتهامات نشر مضمون اتصالات الغانم على موقع يوتيوب، وتعمد الإساءة والتشهير به، فِي القضية التي عُرفت باسم "قروب الفنطاس".

المحكوم عليهم، هم: الشيخ عذبي الفهد، والشيخ خليفة العلي “حضوريّاً”، وعبدالمحسن العتيقي، والشيخ أحمد الداود، وفلاح الحجرف، وحمد الهارون “غيابيّاً”، مع تغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأولى المتمثلة فِي تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها الغانم، وبثها عبر موقع يوتيوب.