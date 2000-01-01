جدد النظام السوري، اليوم الأربعاء عمليات القصف التي تستهدف منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق؛ ما تسبب في مقتل 25 مدنياً، بحسب الإحصاءات الأولية.

وأفادت مصادر صحافية بأن قصف النظام السوري طال بلدات ومناطق حرستا ودوما وعربين وحمورية والمرج وسقبا وكفر بطنا ومدْيرة.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أنّ 22 مدنياً لقوا مصرعهم في بلدة كفر بطنا التي استهدفها النظام السوري بـ 3 براميل متفجرة، بينما قُتل اثنان في سقبا وشخص واحد في حمورية.

وفيما يستمر قصف النظام السوري للمناطق والبلدات المذكورة، يُخشى من ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الجثث، بينما تقوم الكوادر الطبية بإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المراكز الصحية.

تجدر الإشارة أن 167 مدنيًا لقوا حتفهم خلال اليومين الأخيرين جرّاء هجمات شنها النظام على الغوطة الشرقية.

وتتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام منذ أشهر، ما أسفر عن مئات القتلى.