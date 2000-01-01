اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء، تسليح المعلمين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يكون له تأثيره في التصدي للهجمات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال استقباله في البيت الأبيض عائلات ضحايا هجوم إطلاق النار الذي شهدته مدرسة ثانوية في فلوريدا قبل أسبوع وأدى بحياة 17 شخصاً بينهم طلاب ومدرسون.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من الطلاب الناجين، قال ترامب: إنه يدعم مقترح تسليح بعض المعلمين والعاملين بالمدارس حال حصولهم على تدريبات خاصة بذلك.

وأوضح ترمب أنه يقترح تسليح قسم من الأساتذة بشكل خفي على أن يُجروا تدريباً خاصاً مسبقاً مضيفاً أن الأمر ينطبق على الأساتذة الذين يعرفون التعامل مع الأسلحة.

كما تعهد باتخاذ خطوات لتشديد التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة.

وعلى خلفية الهجوم المذكور، وقع ترمب مرسوماً رئاسياً يكلف وزير العدل جيف سيشنز بوضع قوانين تحظر استخدام وبيع أجهزة تحول البنادق إلى سلاح رشاش، كالذي نفذ به المهاجم الاعتداء في فلوريدا.

ويوم 14 فبراير الجاري، هاجم المراهق نيكولاس كروز وهو طالب مفصول من مدرسة ثانوية في فلوريدا زملاءه القدامى ومعلميه بالمدرسة المذكورة، مستخدماً بندقية "إيه آر ـ 15"، ما أدى لمقتل 17 شخصاً، وإصابة آخرين.