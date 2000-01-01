صادقت بلدية الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، الليلة الماضية، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خارج "الخط الأخضر".

وأفادت فضائية "كان" العبرية، بأن البناء الاستيطاني الجديد سيكون في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" (مقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبي غرب القدس)، ومنطقة شارع الأنفاق.

وأوضحت القناة العبرية، أن مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة تبلغ حوالي 280 دونمًا، ومعظمها أراضي ملكية خاصة.

ونقلت عن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ورئيس لجنة التخطيط المحلية، قوله "اليوم هو يوم تاريخي لمدينة القدس التي تنقصها الأراضي، صادقنا على آلاف الوحدات الاستيطانية في جيلو".

ويعدّ المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام "السلام" ولا يعترف بالمستوطنات، وشدد مرارًا على أنه (الاستيطان) يقلل من فرص تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.

وفي الـ 24 من ديسمبر 2017، كشفت قناة "ريشت 14" العبرية (غير حكومية)، النقاب عن خطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية ضمن ما تسمى "القدس الكبرى"، وغالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر (في الشطر الشرقي من القدس المحتلة).

وقالت القناة : إن تلك الوحدات ستبنى على مساحات كبيرة جدًا، دون أن تحدد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس. وتشمل الخطة أيضًا تجهيز بُنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.