طالب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد من خلال رسالةً بعثها أمس الأربعاء إلى المرشد الأعلى علي خامنئي بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة في أجواء من "الحرية" للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

كما طالب في رسالته التي نشرها موقع "دولتِ بهار" الإلكتروني، المعروف بقربه من الرئيس السابق بـ"تجديد رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء"، مشدداً على "ضرورة التحرك لإجراء التغييرات اللازمة بالقضاء بصفةٍ خاصة".

كما دعا نجاد خامنئي إلى "إصدار أمرٍ بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أو الذين حكم عليهم بالسجن لسنوات تحت عناوين وتهم مختلفة، كإضعاف النظام أو الدعاية ضده، أو انتقاد المرشد وغيره من المسؤولين، بالإضافة إلى إنهاء جميع القضايا من هذا القبيل".

واعتبر نجاد أن "إجراء انتخابات حرة مبكرة بات أمراً ملحاً حتى يتسنى القضاء على كل الأزمات" حسب وصفه .

وشدد على أن "تغيير النظام القضائي في البلاد بات أمراً ضرورياً، وأن الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد ستمهد الطريق أمام إعداد أرضية جيدة لإجراء الإصلاحات السياسية".

وانطلقت، في 28 ديسمبر الماضي، أولى المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية بمدينتي مشهد وكاشمر، لتمتد لاحقاً إلى عشرات المدن، من بينها العاصمة طهران، قبل أن تنحسر إلى حدٍ كبير في الأيام القليلة الماضية.

وكانت المشاكل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة الدافع الرئيسي لاندلاع المظاهرات، التي تطورت إلى إطلاق المتظاهرين هتافات ضد خامنئي والسياسات الداخلية والخارجية لنظام الملالي .