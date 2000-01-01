قال رئيس حماية الطفل في اليونيسف في بنغلادش جان ليبي : إن أطفال اللاجئين الروهينغيا لا سيما البنات يقعون فريسة لعصابات الاتجار بالبشر، لأن عدداً من مجموعات الاتجار بالأطفال تنشط في المنطقة.

ووصف ليبي الوضع في مخيمات الروهنغيا قائلا :” لقد امتلأت المخيمات الآن بالكامل، مما ترك عشرات الآلاف من الوافدين الجُدد دون أي مأوى يقيهم الأمطار الموسمية “.

وقد فر أكثر من ربع مليون لاجئ من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش في الأيام القليلة الماضية غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي لديهن رضع وأطفال. وقد سار معظمهم لمدة تصل إلى ستة أيام للوصول إلى المخيم، ويحكون قصصاً مروعة عن الفظائع التي واجهوها.

وأكد ليبي أن كثيرا من هؤلاء الناس مرضى، وفي حاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والماء فيما يعاني العديد من الأطفال من الحمى ويضربهم المطر الشديد ويفتقرون إلى ملابس إضافية.

وأضاف :” إن الأطفال هم في طليعة هذه الأزمة الإنسانية. وهم في خطر لا يصدق. إنهم بحاجة إلى مساعدتكم. وهناك نقص حادّ في كل شيء – المأوى والغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الغذائية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. كما أن هناك حاجة ماسة إلى الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، إذ من الجلي أن الأطفال يعانون من صدمات نفسية “.