طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف)، اليوم الخميس، بفرض حظر عام على ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، وهو ما اعتبره نائب بارز في "الاتحاد المسيحي" (يمين وسط)، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، "مخالفة جسيمة للدستور".

وقدمت الكتلة البرلمانية لحزب "البديل"، مقترحا للبرلمان، يطالب بحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، حسب صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية (خاصة).

وقال النائب عن حزب "البديل"، غوتفريد سوريو، في كلمة أمام البرلمان، إن هذا المقترح "يهدف لحماية الحريات الفردية للمرأة المسلمة", على حد زعمه.

في المقابل، قال النائب والسياسي البارز بـ"الاتحاد المسيحي"، ستيفان ماير، في كلمته إنه "رغم أن الاتحاد المسيحي دائم الانتقاد للبرقع أو النقاب باعتباره عائقا أمام الاندماج، لكننا استنفذنا الإجراءات المتاحة قانونًا في هذا الإطار"، في إشارة إلى حظر ألمانيا في وقت سابق، ارتداء موظفات الحكومة للنقاب داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف: "أي خطوات أخرى ستكون مخالفة جسيمة للدستور، واعتداء على الحريات الدينية التي يضمنها القانون".