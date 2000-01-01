تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، اليوم الخميس، من السيطرة على قرى جديدة، في منطقة عفرين شمالي سوريا، ضمن عملية "غصن الزيتون".

فقد تمكنت القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون من السيطرة على قرى: "الظاهرة" و"كوركان تحتاني"، و"كوركان فوقاني"، في محور الشيخ حديد (غرب)، من أيدي تنظيمات "ب ي د/ بي كاكا"، و"داعش".

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت قوات "غصن الزيتون"، على قريتي صاري أوشاغي (الصفراء)، و"رحمنلي" (الرحمانية)، بمحور ناحية الشيخ الحديد، وقريتي "مقداد" و"علي راجو"، بناحية بلبل شمالي عفرين.

ويرتفع بذلك عدد المواقع التي تم السيطرة عليها إلى 99 موقعًا، بينها مركز ناحية، و71 قرية، و6 مزارع، و20 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.