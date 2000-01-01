أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، مقتل 7 عسكريين و71 مسلحًا، في حصيلة تشمل أسبوعين منذ انطلاق عملية "المجابهة الشاملة" بمختلف أنحاء البلاد في 9 فبراير/ شباط الجاري .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي هو الثاني من نوعه، للمتحدث العسكري باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، شرقي القاهرة، لعرض آخر تطورات العملية العسكرية الشاملة.

وقال الرفاعي: إنه تم القبض على 1857 شخصا بينهم جنسيات أجنبية (لم يحددها) وتم الإفراج عن عدد كبير من إجمالي العدد بعد ثبوت عدم تورطهم في أية قضايا.

وأوضح أن القوات الجوية دمرت 158 هدفا للعناصر المسلحة و413 هدفا آخر تم تدميره بواسطة سلاح المدفعية، إضافة إلى تدمير 1282 وكرًا ومخزنًا كانت تستخدمها العناصر للاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والألغام.