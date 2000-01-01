أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، الخميس، عدم التسامح، أو التساهل تجاه الاتهامات في القضايا الجنسية بحق منسوبيها.

واتهم السودان، البعثة الأممية، بإخفاء منسوبيها المتهمين في قضايا جنسية في إقليم دارفور.

وقال رئيس بعثة "يوناميد"، جيرمايا مامابولو، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، "نأخذ مثل هذه الاتهامات بدرجة بالغة من الجدية، ولن ندعم أو نتسامح أو نتساهل مع مثل هذا النوع من الاعتداءات الجنسية".

وأضاف، "نأسف لهذا الاتهام الموجه للبعثة، ولكن لدينا حالتين فقط، الأولى متعلقة بأحد حفظة السلام من دولة غانا، لكن تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة".

وتابع، "الحالة الثانية لموظف سوداني بالبعثة، وما زال في أيدي السلطات السودانية، لإجراء التحقيق، والقرار النهائي سيكون من قبل القضاء المحلي".