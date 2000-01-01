أطلقت الأمم المتحدة نداء لوقف الهجمات الوحشية التي يشنها نظام الأسد على المدنيين في الغوطة الشرقية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن 368 شخصا على الأقل قتلوا بينهم 150 طفلا في منطقة الغوطة الشرقية على مشارف دمشق منذ ليل الأحد.

وأصيب أكثر من 1850 شخصا في الهجوم الذي يشنه الأسد وحلفاؤه.

وقصفت الطائرات مناطق سكنية في حين قالت جمعيات طبية خيرية إن القصف أصاب أكثر من 12 مستشفى مما جعل من شبه المستحيل معالجة الجرحى.

وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ”لابد من تجنب حدوث مذبحة لأن التاريخ سيحكم علينا“. ودعا مجلس الأمن الدولي لإعلان وقف لإطلاق النار.

وتحدث سكان في دوما كبرى مدن الغوطة عن أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مناطق سكنية بعد تعرضها لقصف الطائرات من ارتفاعات شاهقة.

وقال رجال الإنقاذ إن العمل جار للبحث عن جثث وسط الأنقاض في مدينة سقبا وبلدات أخرى.