اجتاح فيل هائج مخيما للاجئين الروهينغيا في بنغلادش، أمس الخميس، وتسبب في مقتل طفل وإصابة آخرين، وتدمير عدد كبير من الأكواخ، وإثارة الذعر في صفوف اللاجئين.

وذكرت وكالة أنباء أراكان، أن الفيل اجتاح مخيم "كوتوبالونغ" في مدينة "كوكس بازار"، وأخذ يتجول بين المخيمات ويدهسها، ما تسبب في فرار مئات الأشخاص من أكواخهم.

ونقلت الوكالة عن صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية، أن الفيل دخل المخيم صباحا، وقتل طفلا صغيرا ، وأصاب 30 شخصا بإصابات خفيفة، ودمر نحو 20 كوخا.

وفور وصول بلاغ للسلطات المحلية، أرسلت الأخيرة فريقا مختصا تمكّن من سحب الفيل ببطء إلى الغابة التي قدم منها.

ووفق المصدر نفسه، فإنه كثيرا ما تهاجم الفيلة اللاجئين والسكان المحليين في هذه المناطق التي هي في الأصل غابات تسكنها الأفيال، وغير معدة للسكن البشري.