تمكنت دفاعات التحالف العربي، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان له نشره عبر تويتر: إن "منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف اعترضت صاروخيْن باليستيين في سماء مأرب".

وأشار البيان إلى أن الصاروخين أطلقتهما "مليشيات الحوثي"، دون مزيد من التفاصيل.

وتستهدف مليشيات الحوثي بين الحين والآخر الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وكذلك معسكرات الجيش اليمني والتحالف العربي، بصواريخ باليستية تعترض معظمها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

من جانب آخر، أشار المركز إلى أن طيران التحالف العربي شن أربع غارات جوية مستهدفا مواقع المليشيات الانقلابية في التباب السود بجبهة نهم، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير طقم ودبابة وعدد من العيارات التي كانت تستخدمها المليشيات.

كما حققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً وتمكنت من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة نهم شرقي العاصمة؛ حيث كبدت المليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد مواجهات عنيفة منذ فجر اليوم.