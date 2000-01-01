تشهد إيطاليا بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) تظاهرات في سائر أنحاء البلاد ولا سيما مسيرة ضد الفاشية في روما وتجمعا للرابطة اليمينية المتطرفة في ميلانو.

ونشرت الشرطة ثلاثة آلاف من عناصرها في العاصمة روما لمراقبة مسيرتين وثلاثة اعتصامات ينظمها اليسار واليمين المتطرف وقد تضمّ 20 ألف شخص.

وتهدف التظاهرة الأكبر في روما بدعوة من الرابطة الوطنية لأنصار إيطاليا إلى الاحتجاج على العنصرية والفاشية. وينتظر مشاركة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي الذي يقود الحزب الديموقراطي الحاكم، في المسيرة الى جانب النقابات الايطالية الكبيرة.

وستجري مسيرة أخرى ضد الفاشية بقيادة نقابة يسارية متطرفة وتحديدا ضد "قانون الوظائف" وهو إصلاح يعتبر من كبرى إنجازات حكومة رينزي أقر عام 2014 ويهدف الى تحرير سوق العمل عبر تسهيل صرف العمال وتشجيع التوظيف.

وستحيي أحد الاعتصامات في العاصمة جورجيا ميلوني رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" وهو حزب يميني متطرف صغير نفذ أيضا تحركا في ميلانو صباحا.

وفي مدينة باليرمو في صقلية، يشارك زعيم حركة "فورزا نووفا" اليمينية المتطرفة روبرتو فيوري في تظاهرة مساء السبت احتجاجا على الاعتداء على مسؤول محلي في الحركة، أبرح ضربا الثلاثاء من قبل رجال ملثمين.

وقبل ساعتين، يتظاهر ناشطون في حركة "بوتيري أل بوبولو" (السلطة للشعب) اليسارية المتطرفة في حي آخر في باليرمو.

وفي ميلانو يشارك رئيس رابطة الشمال ماتيو سالفيني في تظاهرة. وقد تحالف هذا الحزب اليميني المتطرف مع حزب سيلفيو برلوسكوني اليميني في الانتخابات التشريعية المقبلة، الى جانب "فراتيلي ديتاليا". وفي الوقت نفسه، يحاول زعيم حرمة "كازاباوند" من الفاشيين الجدد لفت الأنظار.

ومن المتوقع أيضا تنفيذ تجمع في بريشا في شمال البلاد حيث تم إحراق مركز تابع تابع لجمعية يسارية متطرفة ليل الخميس الجمعة.

وتتصاعد أجواء التوتر في إيطاليا قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مارس المقبل.