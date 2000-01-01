قال دبلوماسيان غربيان إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في إعداد عقوبات على جنرالات ميانمار تتعلق بالجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينغا، وإنه يتجه لوضع قائمة بأسماء محتملة.

وأشارا إلى أن أي إجراءات جديدة ستتضمن حظر السفر وتجميد الأرصدة، في أقوى تحرك من الاتحاد الأوروبي حتى الآن ضمن محاولته محاسبة جيش ميانمار.

وقال الدبلوماسيان، طبقًا لرويترز: إن وزراء الخارجية سيطلبون بحث سبل تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرضه التكتل منذ التسعينيات على ميانمار.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن المجتمع الدولي تقاعس في التصدي لجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط وفي ميانمار.

وذكر التقرير أن المجتمع الدولي تقاعس عن الاستجابة بشكل قوي لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من ميانمار إلى العراق وجنوب السودان وسوريا واليمن.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن ميانمار جرفت مؤخرا 55 قرية للروهينغا باستخدام آليات ثقيلة، مشيرة إلى أن كثيرا من تلك القرى كانت "موقعا لفظائع ضد الروهينغا" كان ينبغي الحفاظ عليها لكي يستطيع الخبراء المعينون من الأمم المتحدة توثيق تلك الانتهاكات".

واعتبرت أن تجريف هذه المناطق يهدد بمحو الذاكرة والادعاءات القانونية للروهينغا الذين عاشوا هناك.