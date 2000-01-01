أكد رئيس جمعية أتراك القرم للثقافة والتعاون، مكرمين شاهين، على رفض سكان القرم لأي انتخابات في شبه الجزيرة تحت وطأة الاحتلال الروسي لها.

وشدد شاهين، خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في ندوة بالعاصمة التركية أنقرة، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال روسيا لشبه الجزيرة، على عدم شرعية أي انتخابات في القرم، بظل احتلال روسيا لها.

وأشار إلى أن "هدف الجمعية هو تربية الأجيال الجديدة على عادات وتقاليد أتراك القرم، ودعم أقرانهم في شبه جزيره القرم".

ولفت إلى أن سكان القرم يحترمون وحدة الأراضي الأوكرانية.

وحضر الندوة إلى جانب شاهين، السفير الأوكراني لدى تركيا، أندري سيبيها.

من جانبه قال السفير الأوكراني: "قبل 4 أعوام بدأت قصة المقاومة في القرم، وليس فقط احتلال روسيا لشبه الجزيرة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الروسي لشبه الجزيرة، أدّى إلى نتائج مدمرة في القرم".

واعتبر سيبيها، أن هذا الاحتلال "يعدّ انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتدخلا في الأمنين الإقليمي والعالمي".

وتتجه روسيا في 18 مارس المقبل إلى انتخابات رئاسية، وتصادف الذكرى السنوية الرابعة لاحتلالها شبه جزيرة القرم.

وفي 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم (جنوب) إلى أراضيها بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي ترفضه أوكرانيا ودول غربية أخرى.