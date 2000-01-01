أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم السبت، أن 21 من موظفيها طردوا أو استقالوا خلال السنوات الثلاثة الماضية نتيجة ارتكابهم إساءات جنسية.

وقال المدير العام للجنة "إيف داكور"، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "إنه طالب بإجراء بحث عن حالات الإساءات الجنسية من قبيل العلاقات الجنسية مقابل المال".

وأضاف "وجد البحث أن 21 من العاملين في اللجنة طردوا أو قدموا استقالاتهم أثناء إجراء تحقيق داخلي معهم بسبب ارتكاب إساءات جنسية، منذ عام 2015".

وأشار إلى "أن اثنين من العاملين مع اللجنة لم يتم تجديد عقودهم للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات جنسية"، بحسب البيان.

وقال داكور "أشعر بالأسف الشديد للإعلان عن هذه الأعداد" معتبرا "هذه الممارسات خيانة للناس والمجتمعات التي نخدمها، وتتعارض مع كرامة الإنسان".

وتابع " كان علينا أن نكون أكثر حذرا للحيلولة دون وقوعها".

وأشار إلى أن الصليب الأحمر يعمل معه أكثر من 17 ألف شخص على مستوى العالم. مضيفًا: "نشعر بالقلق من أن تكون هناك وقائع (انتهاكات جنسية) أخرى لم يتم الإبلاغ بها، أو من أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ونحن نعمل الآن من أجل القيام بما يلزم بهذا الخصوص"، دون توضيح.

ويأتي إعلان الصليب الأحمر بعد فضيحة مماثلة هزت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية. حيث كشفت جريدة التايمز البريطانية، قبل أسبوعين، أن 4 من العاملين بـ "أوكسفام" طردوا واستقال 3 آخرون، بعد تحقيق داخلي بشأن انتهاكات جنسية خلال حملة مساعدة ضحايا زلزال هايتي عام 2010، واتُهم المسؤولون في المنظمة بالتستر على الأمر.