تجددت غارات نظام الأسد اليوم الأحد، على الغوطة الشرقية، رغم قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، يطلب هدنة "من دون تأخير" في معقل فصائل المعارضة المحاصر.

وذكر المرصد السوري "استؤنفت عند الساعة السابعة والنصف صباحا الغارات الجوية بغارتين على منطقة الشيفونية في ضواحي دوما" في الغوطة الشرقية حيث قتل نحو 519 مدنيا خلال 7 أيام من القصف.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات الجوية استهدفت منطقة الشيفونية في ضواحي دوما بالغوطة الشرقية.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره.

وصوت أعضاء المجلس على القرار الكويتي السويدي الذي عُدل مرات عدة، ويطالب "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة".