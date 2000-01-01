أطلقت ميليشيات الحوثي الإيرانية عشرات السجناء في محافظة الحديدة، من المتهمين بقضايا جنائية، مقابل الانضمام إلى مقاتليهم، ونقلهم إلى جبهات القتال.

وأكدت مصادر أن الميليشيات نقلت مساء السبت المفرج عنهم إلى الجبهات بعد أن زودتهم بالسلاح.

ولجأت المليشيات الحوثية إلى إطلاق سراح سجناء متهمين بقضايا جنائية، بعد أن تكبدت خسائر بشرية فادحة على جبهات الساحل الغربي، وتعمل على تغطية النقص الحاد في مقاتليها.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل 14 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية المدعومة التحالف العربي، في جبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن المواجهات تركزت في شمال حيس والهاملي.