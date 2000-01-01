قال تجمّع المؤسسات الخيرية الفلسطينية (غير حكومي)، اليوم الأحد، إن الحصار الصهيوني المفروض للعام الـ(12) على قطاع غزة، تسبب بوفاة أكثر من ألف مواطن.

وقال أحمد الكرد، منسق التجمّع، خلال مؤتمر صحفي عقده بعنوان "ضحايا حصار غزة": " سقط حتى الآن ما يقرب من ألف ضحية بسبب الحصار، بينهم 5 أطفال خدج، توفّوا خلال الأيام الماضية، جرّاء عدم توفر العلاجات الخاصة بهم".

وأضاف: " من بين ضحايا الحصار الألف، هناك 450 ضحية توفوا جراء انهيار الوضع الصحي بغزة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبفعل أزمة التحويلات الطبية للخارج".

وفي عام 2017، توفّي نحو 57 مواطناً فلسطينياً بغزة، جرّاء انهيار الوضع الصحي وتأخر أو وقف التحويلات الطبية بالخارج، بحسب الكرد.

وبيّن أن "بدائل الكهرباء" التي استخدمها المواطنون بغزة، منذ بدء الأزمة عام 2006 (بسبب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع آنذاك)، تسببت بموت نحو (100) مواطن.

واستكمل قائلاً: " يتم استخدام شموع أو حطب أو مولدات كهربائية بديلة مما تسبب بحدوث حرائق وحصدت أرواح المواطنين والأطفال".

فيما بلغ عدد ضحايا العمال الفلسطينيين الذين سقطوا وهم يبحثون عن "لقمة العيش" في مجالات الصيد والزراعة والأنفاق التجارية، حوالي 350 مواطناً، وفق الكرد.