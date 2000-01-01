اعتبر تقرير دولي أن النظام الإيراني في مراحل متقدمة من الفساد الاقتصادي.

وتشير بيانات اقتصادية دولية إلى أن إيران تعد من أعلى دول العالم في معدلات الفساد، إذ يقع ترتيبها 131 عالميا في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية.

وأوضحت البيانات أن إيران من أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017.

وتعادل ديون إيران 35 %من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2017 وتبلغ بحسب البنك المركزي الإيراني 8.8 مليار دولار.