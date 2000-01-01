تبادلت قوات الاحتلال الهندية والقوات الباكستانية إطلاق نيران المدفعية في قطاع أوري على خط المراقبة الذي يقسم إقليم كشمير؛ مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار.

ولم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع يوم السبت. لكن التوتر تصاعد منذ هجوم على معسكر للجيش الهندي في كشمير هذا الشهر أسفر عن مقتل ستة جنود. وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم وتعهدت بأن تدفع إسلام آباد الثمن.

وقال رئيس شرطة الاحتلال الهندي في كشمير "امتياز حسين": إن قذائف مدفعية أطلقها الجيش الباكستاني سقطت في منطقة أوري مما دفع مئات القرويين للفرار من ديارهم.

وقال الضابط الهندي إن القوات الهندية ردت بقصف مدفعي مستخدمة الأسلحة الثقيلة.

وقال حسين إن السلطات الباكستانية أطلقت تحذيرات من مسجد تنصح القرويين الذين يعيشون قرب خط المراقبة على الجانب الهندي بالفرار ووصف الموقف بأنه سيئ.

وأضاف أن نحو 700 شخص لجأوا إلى مدرسة في أوري.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية إطلاق النار وقالت في بيان إن 17 مدنيا باكستانيا قتلوا بنيران هندية على خط المراقبة هذا العام.