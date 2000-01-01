وافقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، على مخطط بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في بؤرة "نتيف هأفوت" الاستيطانية القريبة من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون"، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن الحكومة وافقت أيضا على بناء حي مؤقت من منازل متنقلة لمستوطنين يقطنون في 15 منزلا بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة في بؤرة "نتيف هأفوت"، أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الشهر الماضي بإخلائها حتى بداية شهر مارس المقبل.

وأشارت القناة السابعة "الإسرائيلية" إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر أيضًا بدراسة مخطط لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار براخا" قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وتشير تقديرات الاحتلال إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات "إسرائيلية" مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلاّ أن حكومة الاحتلال ضاعفت منذ بداية 2017، من مشاريعها الاستيطانية.

وبحسب بيانات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية فإن تل أبيب، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر 2016 قراره رقم 2334 والذي حث على وضع نهاية للمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.