قضت محكمة في ميانمار بالإعدام على أربعة من مسلمي الروهنغيا وبالسجن على 26 آخرين لمدد تتراوح بين 10 سنوات و 20 سنة؛ بزعم التورط في هجوم ضد قوات الحكومة البوذية في أكتوبر 2016.

ونقلت تقارير صحافية عن نائب القاضي "يو نيو لوين أو" قوله: إن "المحكمة قضت على أربعة روهنغيين بالإعدام”، مضيفا أن عدد المتهمين وصل 45 شخصا اتهموا في البداية بموجب المواد 303 و 326 و 33 و 34 من قانون العقوبات.

كما قضت المحكمة على 34 آخرين من الروهنغيا بالسجن 18 عامًا بتهم أخرى.

وتتهم سلطات ميانمار الروهنغيا بالاعتداء على قوات الحكومة في ولاية أراكان لكن أعيان الروهنغيا أكدوا أن ذلك كان دفاعا عن النفس بعد أن مارست قوات الحكومة والمليشيات البوذية جرائم ضد الإنسانية واغتصبت نساءهم وقتلت أطفالهم وصادرت ممتلكاتهم.

وتتجاهل حكومة ميانمار الاتهامات المتواترة التي وُجهت إلى قواتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان، بحسب منظمات حقوقية.