أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل 25 مسلحا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات، في معارك بمديرية "نهم" شرقي العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري لموقع "سبتمبر نت" الناطق بلسان الجيش: إن "معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مسورة، بمديرية نهم".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش اليمني تمكنت خلال المعارك من تحرير جبال النخَش الاستراتيجية".

وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للمليشيات في مناطق متفرقة بمديرية نهم، أدى إلى تدمير عربتين تابعة للمليشيات وثلاثة أطقم تحمل عناصر مسلحة، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة.

وكشفت المصادر أن عشرات جثث مليشيا الحوثي الانقلابية لا تزال متناثرة على شعاب الجبال المحررة، بالإضافة إلى عدد من الآليات المدمرة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمّعًا لمليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة جبهة نهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

ومنذ أكثر من عامين، يخوض الجيش اليمني معارك عنيفة ضد الحوثيين في مديرية "نهم" التي تبعد عن صنعاء قرابة 55 كم.

وخلال الأشهر الأخيرة حققت قوات الجيش تقدما كبيرا في المديرية التي تعد بوابة صنعاء الشرقية. ويسعى الجيش مدعوما بالتحالف العربي لاستكمال السيطرة على "نهم" والانتقال لمديرية "أرحب" القريبة من مطار صنعاء الدولي.