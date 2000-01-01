أقدمت سلطات الاحتلال الصينية على اعتقال مسلم من عرقية الإيغور وذلك لمجرد أنه أطلق على ابنته اسم 'مسلم'.

وأفادت ‏إذاعة آسيا الحرة بأن 'أويغور إسماعيل' من مدينة كوناس شمال تركستان الشرقية؛ بسبب تسمية طفلته الصغيرة باسم "مسلمة".

وإزاء ذلك، اضطر أقاربه إلى تغيير اسم الطفلة وإعلانه بجريدة شينجيانغ اليومية لكن السلطات مازالت تحتجزه.

وفي وقت سابق العام الماضي، حظرت سلطات الاحتلال الصهيوني قائمة أسماء إسلامية، مكونة من 29 اسماً، تمنع بموجبها الأسر من إطلاق أسماء مثل "محمد" و"إسلام" و"قرآن" على مواليدهم الجدد.

وأوضح مسؤول في مكتب الأمن العام في محافظة كاشغار الواقعة جنوبي تركستان الشرقية أن "بعض الأسماء حظرت في الإقليم بسبب ارتباطها بخلفية دينية".

وأضاف المسؤول أن "الأطفال حديثي الولادة، والذين سيحملون هذه الأسماء، سيتم منعهم من الحصول على الرعاية الصحية الممولة من الحكومة، ومن التعليم".

وأوضح أن "الحظر شمل أسماء ترتبط بالدين الإسلامي مثل: محمد، إسلام، قرآن، جهاد، مدينة، مكة وغيرها..".