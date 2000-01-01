قال الجيش اليمني اليوم الاثنين : إن أكثر من 140عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب المئات جراء غارات مقاتلات التحالف العربي ومعارك عنيفة شهدتها مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء خلال الأربعة أيام الماضية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الغارات العنيفة والمعارك الميدانية التي دارت، الأحد، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي ما لا يقل عن 40 عنصرا من ميليشياتها، وإصابة العشرات، بجانب خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

وأوضح أن المعارك التي بدأت منذ الخميس، وحتى السبت، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل من الميليشيا وإصابة العشرات، ما تسبب بأثر كبير في انهيار معنويات مقاتليها وفرارهم.

وذكر مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي كانت أعدت الأيام الماضية لهجوم واسع حاولت من خلاله السيطرة على مواقع للجيش الوطني في جبهتي الميسرة والميمنة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأكد أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولات الميليشيا واستعادت سيطرتها على العديد من المواقع، كما واصلت تقدمها في عدة مناطق بالمديرية.

وضمن نفس السياق تواصلت المعارك العنيفة اليوم الاثنين بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء لليوم الخامس على التوالي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني : إن أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي في جبهة الميمنة (شمال مديرية نهم)، لقوا مصرعهم، إضافة إلى مقتل 17 عنصراً حوثياً حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة الميسرة (جنوب مديرية نهم).