تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر اليوم الاثنين، من السيطرة على قريتي "سنارة الفوقاني"، و"سنارة التحتاني"، غربي عفرين شمالي سوريا، لتقطع بذلك اتصال التنظيمات المسلحة في عفرين مع الحدود السورية التركية بشكل كامل في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية فإن القريتين المحررتين تتبعان ناحية "شيخ الحديد" غربي منطقة عفرين بمحافظة حلب الشمالية، والسيطرة عليهما شكل هلالاً ممتداً من مدينة إعزاز بالمحافظة وحتى محافظة إدلب (شمال)، ما أدى لعزل تنظيمي "ب.ي.د/ بي كا كا" و"داعش" عن الحدود السورية التركية.

وبذلك يرتفع عدد النقاط التي سيطرت عليها قوات "غصن الزيتون" إلى 115 نقطة، بينها مركز ناحية، و87 قرية، و6 مزارع، و20 جبلاً وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.

ومنذ 20 يناير الماضي، تتواصل العملية مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "ب.ي.د/بي كا كا" و"داعش".