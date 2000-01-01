وعد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين بتلبية دعوة رسمية لزيارة السعودية في "أقرب وقت".

الدعوة سلمها المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، موفد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارة رسمية إلى لبنان.

وقال الحريري، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء : إن المحادثات (مع الموفد السعودي)، كانت "ممتازة"، مضيفاً أنه "سيلبي الدعوة لزيارة السعودية في أقرب وقت"، من دون تحديد موعد.

فيما قال العلولا: إن "السعودية تقف إلى جانب لبنان وتدعم سيادته واستقلاله، وتتطلع الى مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة".

كما التقى الموفد السعودي اليوم الرئيس عون , كما زار ضريح رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل في 14 فبراير/ شباط العام 2005 وسط بيروت .

ويستكمل العلولا نشاطه في بيروت، غداً الثلاثاء، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه برّي، إضافةً إلى شخصيات من قوى "14 آذار" الحليفة للسعودية.