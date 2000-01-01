تمكنت قوات الجيش اليمني في ردفان من ضبط شحنة من الأسلحة كانت قادمة من صنعاء، وفي طريقها إلى عدن.

فقد استوقفت إحدى النقاط الأمنية حافلة نقل صغيرة من نوع (نوها)، وكانت تقل ركاباً للتمويه، في حين تم وضع علب صغيرة تحت المقعد الخلفي للركاب.

وعند تفتيش الحافلة اتضح أن تلك "الكراتين" كانت مليئة بأسلحة حديثة مع "مناظير"، بالإضافة إلى عدد من أنواع المسدسات والقنابل القاذفة.

وقد تم إيداع الموقوفين السجن للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جهته، أكد العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وقائد حزام ردفان، أن تلك العملية أتت نتيجة التفتيش الدقيق لقوات الحزام الأمني على كافه نقاطها المنتشرة بردفان.

من جهة أخرى، شنت طائرات التحالف العربي في اليمن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.