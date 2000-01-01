قالت شرطة سريلانكا يوم الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح ولحقت أضرار بعدة متاجر وبمسجد في اشتباكات بين مسلمين وبوذيين شرق البلاد.

وقال المتحدث روان جونسيكارا: إن الشرطة نشرت قوات في بلدة أمبارا في شرق البلاد للسيطرة على الاضطرابات بعدما هاجمت مجموعة من البوذيين مسجدا وأربعة متاجر وعدة مركبات في ساعة متأخرة ليل الاثنين.

وأدان دبلوماسيون العام الماضي أعمال العنف ضد المسلمين وحثوا الحكومة على احترام حقوق الأقليات وحرياتها بعد أكثر من 20 هجوما على مسلمين منها حرق محال يملكها مسلمون ومساجد.

ووعد الرئيس مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ باحترام حقوق الأقليات، إلا أن الهجمات على المسلمين استمرت.