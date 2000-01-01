شهدت العاصمة البريطانية لندن، زيادة في معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40% خلال العام الماضي (2017)، وفقاً لبيانات رسمية نشرها وسائل إعلام محلية.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب العمدة لأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة، ارتفاعا في الحوادث العنصرية المتعلقة بالإسلاموفوبيا في لندن بنسبة 40% خلال العام الماضي وحتى يناير 2018، بالمقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب مجلة "Evening Standard" البريطانية.

وكشفت الإحصاءات أنه تم تسجيل 1678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، حتى يناير 2018، مقابل 1205 في العام الذي سبقه.

من جهتها، أكدت الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد" أن معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين في لندن قد يفوق الأرقام التي صدرت عن مكتب العمدة، كونه لم يتمكن من توثيق جميع الحوادث المتفاقمة في المدينة.