أجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الثلاثاء مزيدا من التغييرات في المؤسسة الأمنية شملت تعيين رئيس جديد للأركان المشتركة للقوات المسلحة.

وقال متحدث باسم الجيش: إن الفريق ركن كمال عبد المعروف أصبح رئيسا للأركان المشتركة خلفا للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي.

وأعلن أيضا عن سلسلة من التعيينات في مناصب كبيرة بالقوات المسلحة.

وفي وقت سابق هذا الشهر أقال البشير المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وأعاد المدير السابق للجهاز الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح إلى منصبه.

وكان صالح، المعروف أيضا باسم صلاح قوش، ساعد في إطلاق حوار مع الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر على واشنطن ونيويورك.

وعقب تعيين صالح أعلنت السلطات السودانية أنها ستفرج عن أكثر من 80 سجينا سياسيا. وكان هؤلاء اعتقلوا الشهر الماضي بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.