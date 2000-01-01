كشفت مصادر إعلامية مقربة من الزعيم الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي، اليوم الثلاثاء، عن وجود معلومات تفيد باعتقال الساعد الأيمن للمرشد الأعلى علي خامنئي، ومساعده للشؤون التنفيذية ومسؤول حمايته الجنرال وحيد حقانيان؛ على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي.

ونقل موقع “سحام نيوز” عن مصادر، وصفها بالخاصة، أن “الغياب الطويل للجنرال وحيد حقانيان عن مكان عمله بمكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر مثير للاستغراب”، مضيفًا أن “الجنرال حقانيان غاب عن مكان عمله منذ 31 يناير الماضي”.

وأوضحت المصادر، أن “هناك أنباء عن اعتقال من وصفه باليد اليمنى للمرشد الأعلى وحيد حقانيان؛ بسبب ملفات فساد مالي، وأن التحقيق لا يزال يجري معه من قبل بعض المسؤولين”.

والجنرال حقانيان يعد من أهم الشخصيات القيادية المقربة من خامنئي، كما أنه الشخص المسؤول عن حمايته، ويظهر معه بشكل دائم في كافة اللقاءات والزيارات.

ورافق حقانيان خامنئي منذ أن تولى الأخير منصب رئاسة الجمهورية في إيران من 1981 وحتى 1989، وبقي معه بعد أن تولى منصب المرشد الأعلى في 4 يونيو 1989 خلفًا لمؤسس نظام الملالي الخميني.