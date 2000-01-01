حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ من اللاجئين الروهنغيا، في مخيمات منطقة (كوكس بازار) في بنغلادش، إضافة إلى العائلات الضعيفة من المجتمع المحلى، قد يواجهون مخاطر تهدد الحياة جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان – في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء: إن التحذير يأتي في ظل اقتراب موسم الأمطار والأعاصير بالمنطقة؛ ما يستدعى جهودًا كبيرة لمواجهة الخطر الذى يتهدد أكبر مستوطنة للاجئين في العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت المنظمة الدولية أنها تقوم بالتدريب في منطقة المخيمات على البحث والإنقاذ، وكذلك إنشاء مراكز طبية طارئة خاصة، وأن حوالى 700 ألف من لاجئي الروهنغيا يعيشون في المخيمات بمنطقة كوكس بازار بعد أن هربوا من العنف في ميانمار خلال الأشهر الستة الماضية.

كما حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن آلاف اللاجئين قد يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض وقد لا يتمكنون من الحصول على المعونة إذ ما منعت الأمطار الفرق الإنسانية من الوصول إلى أجزاء من المستوطنة.

يذكر أن مخيمات كوكس بازار موجودة على منحدرات وأرضية غير مستقرة ستتحول سريعا إلى أوحال حين تصل الأمطار.