تواجه القناة الأولى الروسية، الذراع الدعائي للكرملين، فضيحة مدوية بعد نشرها مقاطع فيديو مع لعبة عسكرية شهيرة على أنها وقعت داخل الأراضي السورية، وذلك في محاولة لإظهار بطولة مزعومة لأحد قتلاها في سوريا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أمس الاثنين: إن القناة الأولى الروسية، في برنامجٍ يوم الأحد 25 فبراير نشرت تقريراً عن تكريم الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لأحد القتلى في سوريا، والذي بحسب الصحف الروسي طلب من قيادته قصف مقرات داعش بعد وقعه في الأسر.

وبحسب الصحيفة الأميركية اتخذ بروخورينكو قراراً منحه لقب بطل روسيا الاتحادية عندما أمر المقاتلات بقصف موقعه بعدما وجد نفسه محاطاً بعناصر داعش فجأة، مطالباً عملياً بموته حتى لا يُمنَح داعش الفرصة للتفاخر بالتمثيل بجندي روسي أسير.

وبثَّت القناة الأولى الفيديو التكريمي مصاحباً بلقطاتٍ قتالية للضربات الجوية الروسية بغرض توضيح ما حدث، وتضمَّن ذلك طائرات سوخوي 25 للدعم البري، ولمحة سريعة من خلال عدسة القناصة للمركبات العسكرية وهي تنفجر، بحسب الصحيفة الأميركية.

ويعود هذا المشهد إلى ساحة معركةٍ فُقِد فيها عددٌ لا يحصى من الأرواح، باستثناء أنَّ ذلك لم يحدث على الأراضي السورية حقاً، إنَّما في العالم الرقمي فقط. إذ كانت اللقطات من لعبة المحاكاة العسكرية الشهيرة "آرما 3"، التي طورتها شركة بوهيميا إنترأكتيف التشيكية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها الحكومة الروسية لقطات فيديو بزعم إظهار القتال في سوريا.

وقال أوتا فرتاتكو المتحدث باسم الشركة لصحيفة واشنطن بوست الأميركية إنَّ شركة بوهيميا إنترأكتيف تؤكد أنَّ اللقطات استُقطِعت فعلاً من لعبتهم.

وأضاف فرتاتكو: "لم نقدم أي تفويض لاستخدام لقطات من لعبتنا بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أنَّ اللعبة هي محاكاة عسكرية يتقاتل فيها فريقان متعارضان باستخدام أسلحةٍ مخصصة في بيئاتٍ "يُحدِّد اللاعبون خصائها"، بحسب الصحيفة الأميركية.

وتأتى هذه الحلقة بعد مرور 3 شهور على إعلان وزير الخارجية الروسي أنَّ لدى بلاده "أدلة دامغة" على أنَّ القوات الأميركية تمنح مقاتلي داعش خروجاً آمناً بعدما شنت روسيا عملية كبيرة ضد المتشددين. وكدليلٍ على ذلك، قدَّمت روسيا صوراً التُقِطت من طائرات بدون طيار، استقطعتها من لعبة للهواتف الذكية يهاجم فيها اللاعبون قوافل هائلة بطائرةٍ حربية أميركية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وصفت في ذلك الوقت الادعاء والأدلة المزعومة بأنَّها نمطٌ متكرر من "التشهير والتشويه والإلهاء".