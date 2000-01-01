طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات في تايلاند بالإفراج فورا عن ناشط حقوقي مسلم، مذكرة بـ”تاريخ طويل” من الانتهاكات في جنوب تايلاند ذي الأغلبية المسلمة.

وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز إن اعتقال الجيش التايلندي ناشطا حقوقيا معروفا ووضعه في الحبس الانفرادي “يجب أن يدق أجراس الإنذار نظرا لتاريخ الجيش الطويل من الانتهاكات في جنوب تايلاند”.

واعتقل أيمن هادنج من منزله في إقليم يالا الواقع على بعد 1080 كيلومترا جنوبي العاصمة بانكوك في مداهمة للجيش.

ويحتجز هاندج (25 عاما) في معسكر تابع للجيش في يالا دون إمكانية الاستعانة بمحام أو الاتصال بعائلته حيث صودر هاتفه.

يذكر أن يالا هو أحد الأقاليم الجنوبية الثلاثة ذات الغالبية المسلمة المحاذية لماليزيا، والتي كانت تشكل في السابق مملكة إسلامية تحمل اسم "فطاني" قبل أن يتم احتلالها من قبل تايلاند ذات الغالبية البوذية. وتشهد المنطقة المسلمة في جنوب تايلاند أعمال مقاومة طلبا للاستقلال والتحرر من قبضة الاحتلال التايلاندي.

وتمارس الحكومة البوذية أعمال عنف واضطهاد للمسلمين في جنوب تايلاند، فضلا عن تشجيعها لهجرة البوذيين إلى الجنوب بغية إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة.