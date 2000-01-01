قررت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، تخفيض عقوبات 4 أشخاص، أدينوا بالاعتداء على مسجد يرتاده مواطنون من أصول مغربية، عام 2016، بعبوة حارقة.

وأفادت محكمة منطقة "آرنم‏ - ليوواردن" العليا، في بيان، أنها قررت خفض العقوبات بالسجن لـ4 من أصل 5، أدينوا بتنفيذ الاعتداء، لـ"عدم وجود أي خطر على حياة الناس"، رغم أن البلاد تصنف جريمة إحراق المسجد ضمن "الاعتداءات الإرهابية".

وأوضحت المحكمة أنها خفضت الحكم بالسجن على متهمين اثنين من 4 إلى 3 سنوات، وإلى سنتين ونصف للمتهمين الآخرين.

وأضافت أن المتهم الخامس لم يتقدم بطلب بتخفيض الحكم ضده.

وعام 2016، ألقيت عبوة "مولوتوف" على مسجد بمدينة "أنسخديه" (شرق)، أثناء تواجد مصلين بداخله، ما أسفر عن احتراقه دون وقوع إصابات.

واعتبرت محكمة هولندية الاعتداء "عملًا إرهابيًا"، وقضت بالسجن 4 سنوات على المتورطين فيه.