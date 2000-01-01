قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن روسيا تلعب دورا يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا وتقوم بدور كل من ”مشعل الحريق ورجل الإطفاء“ في نفس الوقت.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: ”من الناحية الدبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء حيث تشعل التوترات بين كل الأطراف في سوريا... ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكل طرف“، بحسب رويترز.

وقال فوتيل إن روسيا تقاعست عن كبح جماح حليفتها سوريا. وأوضح قائلا: ”إما أن تقر روسيا بعدم قدرتها أو أنها لا ترغب في لعب دور في إنهاء الصراع السوري. أعتقد أن دورهم مزعزع للاستقرار بشكل مذهل في هذه المرحلة“.

وتدعم الولايات المتحدة وروسيا أطرافا متناحرة في الحرب السورية التي تشارك فيها عدة أطراف. وتساند موسكو رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تحاصر مليشياته جيب الغوطة الشرقية قرب العاصمة والخاضع لسيطرة المعارضة.

وقامت قوات النظام السوري والمليشيات الطائفية المتحالفة معه، خلال الأسبوع المنصرم، بقصف عنيف للغوطة الشرقية فيما يعد إحدى أعنف عمليات القصف التي شهدتها الحرب السورية مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وفشلت يوم الثلاثاء دعوة روسية لهدنة مدتها خمس ساعات يوميا في وقف القصف إذ قال السكان إن طائرات حربية تابعة للنظام استأنفت قصف المنطقة بعد فترة هدوء وجيزة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنه ثبت أن من المستحيل مساعدة المدنيين أو إجلاء الجرحى مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما كما طالب مجلس الأمن الدولي.