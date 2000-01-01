تظاهر عدد من المعارضين الإيرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، احتجاجا على كلمة وزير العدل الإيراني علي رضا أوايي الوزير الإيراني، أمام اجتماع الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان وذلك بسبب سجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الإعدام الجماعية.

وطالب المتظاهرون باعتقال الوزير الإيراني ومحاكمته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأقام المتظاهرون هرماً من الأحذية رمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا عام 1988 في المجزرة التي يتهم أوايي بالمشاركة فيها.

يذكر أن علي رضا أوايي مصنف في قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2011، ضمن قائمة 29 مسؤولا إيرانيا على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولمشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.

وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأحواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال الأحواز.