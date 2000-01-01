أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا في اليمن، إلى 72 حالة، منذ أغسطس الماضي.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 171 مديرية من أصل 333.

وأوضح التقرير أنه "تم تسجيل 1193 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات".

ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها المرض.

وقبل أكثر من أسبوع، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 66 حالة وفاة، و1100 حالة إصابة بالمرض ذاته.