تمكن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مسعد الصلاحي، مدير عام مديرية ناطع، إن قوات الجيش، بقيادة العميد صالح عبدربه المنصوري، سيطرت على جبل صوران، وجبال الحمراء، في المديرية ذاتها”.

وأضاف الصلاحي أن أهمية تلك الجبال تكمن في أنها تطل على منطقة “فضحة”، التي يوجد فيها معسكر من أهم معاقل الحوثيين، في محافظة البيضاء.

وأوضح أن قوات الجيش، سيطرت أيضا على منطقة “أعشار” في مديرية ناطع، التابعة للمحافظة ذاتها.

وتابع: “قتل خمسة من مسلحي الحوثي جراء المعارك التي ما تزال مستمرة حتى الساعة (12:40 ظهرا) بالتوقيت المحلي، دون سقوط ضحايا في صفوف الجيش”.

ومضى الصلاحي بالقول “إن الجيش الوطني يتحرك حاليا باتجاه منطقة فضحة الاستراتيجية، من أجل تحريرها من قبضة الحوثيين”.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، و تتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي: صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).